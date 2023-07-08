الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة خطيرة

المصدر: البيان

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر في بيان لها، من حالة الطقس اعتبارا من اليوم السبت حتى يوم الاثنين المقبل.

وأشار البيان إلى أن مناطق مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، ستشد نشاطا للرياح بشكل يعرض حياة المصطافين والعاملين في الملاحة للخطر، إذ توقعت أن يبلغ ارتفاع الموج 3 أمتار.

وناشدت الأرصاد الجوية المصطافين بتوخي الحيطة والحذر، منعا لوقوع حوادث الغرق وحفاظا على سلامة الجميع.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع نسبة الرطوبة خلال النهار يزيد الشعور بالحرارة في الظل أكثر مما كان متوقعا، وتتراوح بين “2 إلى 3” درجات مئوية.

وتوقعت الهيئة، أن يكون الطقس رطبًا وحارًا معتدلًا يسود في الصباح الباكر على جميع المناطق، حارًا ورطبًا نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحارا جدًا في جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلا في درجة الحرارة ورطبا ليلا في جميع أنحاء.

وتشهد مصر خلال الصيف من كل عام حوادث غرق نظرا لإقبال المواطنين المصريين على الذهاب إلى الشواطئ للتخفيف من حرارة الجو.