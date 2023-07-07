أحفورة عمرها 500 مليون عام

المصدر: (دبي - البيان)

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كشف الدكتور كارما نانغلو من قسم الأحياء العضوية والتطورية في جامعة هارفارد والمؤلفون المشاركون في دراسة جديدة نشرت في مجلة Nature Communications عن حفرية جديدة عمرها أكثر من 500 مليون عام.

وأطلق الباحثون على الأحفورة اسم «ميغاسيفون ثيلاكوس»، حسب ما ذكر موقع «24 الإلكتروني» وكشفوا عن أن أسلاف الغلاليات البحرية عاشت كحيوانات ثابتة تتغذى بالترشيح ومن المحتمل أنها خضعت للتحول من يرقة تشبه الشرغوف.

وتعد «ميغاسيفون ثيلاكوس» الأحفورية الوحيدة المؤكدة التي تحافظ على الأنسجة الرخوة والتي تم اكتشافها حتى الآن. وهي الأقدم من نوعها في التاريخ التي نشأت من تكوين منتصف الكمبري مارجوم في ولاية يوتا الأمريكية. وتم التعرف على الحفرية على أنها غلالية من قبل الباحث المشارك، رودي ليروسي-أوبريل، والبروفيسور خافيير أورتيغا هيرنانديز أثناء زيارة متحف يوتا للتاريخ الطبيعي، بحسب ما ذكر موقع phys الإلكتروني.