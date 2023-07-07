قمران صناعيان إلى الفضاء

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت شركة «أريان سبيس» من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية صاروخ النقل الثقيل «أريان في» ( Ariane V) وعلى متنه قمران صناعيان لفرنسا وألمانيا، حسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم». وجرت عملية الإطلاق أول من أمس، وقد انفصل القمران عن صاروخ النقل بعد مضي 33 دقيقة من إطلاقه.

تجدر الإشارة إلى أن القمر الفرنسي Syracuse 4B هو من إنتاج شركة Airbus، ومهمته توفير اتصالات مغلقة بين الطائرات العسكرية الفرنسية والمراكز الأرضية والسفن الحربية والغواصات. أما القمر الألماني Heinrich Hertz satellite فسيجري اختبار تقنية اتصالات جديدة لصالح الحكومة الألمانية.