«ذبابة» لتطوير آلات تعمل بالذكاء الاصطناعي

المصدر: (دبي - البيان)

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استخدم مهندسون ذبابة آلية عملاقة لتطوير آلات ‏أسرع تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتحاكي ذبابة ‏الفاكهة، في محاولة ‏لتحسين التعلم الآلي.

ويأمل العلماء في تسليط الضوء على كيفية إحساس الحشرات ‏بقوى أطرافها أثناء المشي للمساعدة في إنشاء المزيد ‏من الروبوتات المتحركة، حسب ما ذكر موقع «24 الإلكتروني».

وقال الباحثون، إنّ النموذج سريع الحركة، وقد يكون مفيداً في صناعة طائرات دون طيار أكثر مرونة، في استخدامات مثل المسح السريع لمناطق الكوارث، وتوصيل الطرود. وتقوم آلية حركة هذا الروبوت على المشي بثلاثة قوائم تستجيب لها مستقبلات القوة في الأطراف، ما يوفر ‏معلومات مهمة للتحكم في الحركة.

وقال المؤلف الرئيسي للبحث، الدكتور نيكولاس شتشينسكي، من جامعة ‏ويست فيرجينيا: «أدرس دور مستشعرات القوة في مشية ‏الحشرات، لأن هذه المستشعرات ضرورية لتحرك ناجح، ولطالما ‏اعتقد المهندسون أن محاكاتها ستجعل الروبوتات ذات القوائم ‏الستة تتحرك بشكل أسرع، وتتمتع الأطراف أيضاً بالقدرة ‏على تسجيل إرسال واستقبال كل إشارة مفردة والإجراءات ‏الميكانيكية الناتجة عنها».