المياه ظهرت في مرحلة متأخرة من تكوين الكوكب

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد علماء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أن المياه ظهرت بمرحلة متأخرة في تكوين الكوكب، بحسب ما أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أمس. وحسب «سكاي نيوز» يقول العلماء: إن الأرض تشكلت من كتل جافة وصخرية، وإن المواد الرئيسة المتطايرة الضرورية للحياة إلى كوكب الأرض، بما في ذلك المياه، برزت في آخر 15 في المئة من عملية تكوين الأرض.

ويعود تاريخ تشكل الأرض إلى 4.5 مليارات سنة، ويحاول العلماء فهم العمليات التي نشأ فيها الكوكب.

وأشار العلماء إلى أن الأرض عندما نشأت كانت جافة وصخرية، والماء جاء إلى كوكبنا في وقت لاحق.