صاعقة تقتل شخصين فوق أعلى جبال أوكرانيا

المصدر: د ب ا

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لقي شخصان حتفهما أثناء نزهة بغرب أوكرانيا عندما ضربتهما صاعقة فوق جبل هوفرلا، وهو الأعلى بالبلاد.

ولم تتمكن خدمات الإنقاذ من مساعدة الرجل والفتاة لدى وصولها إلى الموقع، حسبما ذكرت خدمة الدفاع المدني في منطقة إيفانو- فرانكيفيسك اليوم الخميس.

وتلقت امرأة العلاج في أقرب محطة جبلية، بعد تعرضها لصاعقة.

وقمة جبل هوفرلا هي أعلى قمة جبلية في أوكرانيا، ويبلغ ارتفاعها 2060 مترا فوق سطح البحر، وهي أحد أكثر المواقع شعبية في جولات التنزه في جبال كاربات الأوكرانية.