برلسكوني يترك ثروة ضخمة لأولاده وأصدقائه

المصدر: د ب ا

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ترك رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني، الذي توفي في يونيو الماضي، مليارات الدولارات كميراث لأقرب أقربائه وأصدقائه.

وحصل أكبر أولاده، ماريانا وبيير سيلفيو على النصيب الأكبر من الميراث، وفقا لوصية نشرتها وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية اليوم الخميس.

وسيحصل الاثنان معا، وهما من زيجة برلسكوني الأولى، على حصة الأغلبية في شركة "فينينفيست" القابضة، والتي تبلغ 53%.

ويشار إلى أن الشركة هي مالكة الأسهم الرئيسية في شركة "ميديا فور أوروبا" (ميديا ست سابقا)، كما أنها مالكة أغلبية الأسهم في قناة "بروزيبين سات 1" التلفزيونية الألمانية.

وبالإضافة إلى ذلك، تؤول ملكية فيلات مختلفة إلى ماريانا وبيير سيلفيو، إلى جانب ممتلكات وأرصدة أخرى تعود للأب الراحل، الذي توفي عن سن 86 عاما.

وسيحصل كل من أولاده الثلاثة من زواجه الثاني، باربرا وإليانورا ولويجي، على حصص إجبارية في شركة "فينينفيست".

وأوصى برلسكوني أيضا بـ 100 مليون يورو (109 ملايين دولار) لكل من شريكة حياته السابقة عضوة البرلمان مارتا فاشينا /33 عاما/، وشقيقه باولو.

وحصل صديق برلسكوني المقرب، مارتشيلو ديلوتري، على 30 مليون يورو.