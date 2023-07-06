الداخلية الكويتية تمنع خروج المركبات قبل سداد مخالفاتها

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية منع المركبات غير الكويتية من الخروج من أراضي الكويت قبل سداد المخالفات المرورية المسجلة على المركبة في حال وجودها.

وأعلنت الوزارة تدشين مشروع تحصيل المخالفات المرورية المسجلة على المركبات غير الكويتية بشكل فوري من اليوم الخميس قبل خروجها.

وبينت الداخلية الكويتية، في بيان، أنه لن يسمح بخروج أي مركبة سجلت مخالفات مرورية إلا بعد دفعها في الكويت.

ويأتي المشروع بناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد.

وبينت الداخلية أنه لن يسمح بخروج أي مركبة سجلت عليها مخالفة إلا بعد دفع قيمة هذه المخالفات عن طريق نقاط التحصيل الموزعة على مختلف المنافذ الحدودية.