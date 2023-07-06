مقتل 24 شخصاً في تسرب غاز في جنوب أفريقيا

المصدر: أ ف ب

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قتل 24 شخصا على الأقل بينهم أطفال في حادث تسرب غاز في أحد الأحياء العشوائية في جنوب افريقيا بالقرب من جوهانسبرغ، وفق ما ذكرت خدمات الطوارئ في وقت متأخر الأربعاء.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ وليام نتلادي لوكالة فرانس برس من موقع الحادث في بوكسبورغ شرق جوهانسبرغ "أحصينا نحو 24 قتيلا".

وأضاف ان هناك "أطفالا ونساءً بين القتلى".

وكانت خدمات الطوارئ قد تلقت اتصالا قرابة الساعة الثامنة مساء (18,00 ت غ) لما بدا انه انفجار بسبب تسرب غاز، لكن عند وصول فريق الانقاذ تبين أن هناك تسربا من اسطوانة تحتوي على "غاز سام".

ويعتقد أن الاسطوانة تحتوي على غاز أوكسيد النيتريك، وفق التحقيق الأولي، وأي تسرب منها من شأنه أن يسمم سكان الحي.

ولفت المتحدث "نحن منشغلون الآن بفحص المنطقة المتضررة بالكامل لتحديد" ما إذا كانت هناك أي وفيات أو إصابات أخرى، مشيرا أنه أرسل فرقا لتفقد المستشفيات في المنطقة.