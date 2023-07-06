يرقص «السالسا» للتغلب على مشكلات الصحة العقلية

المصدر: (أبوجا ـــ رويترز)

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لم يجد شاب نيجيري ملجأ للتغلب على مشكلات في صحته العقلية سوى رقصة السالسا اللاتينية الشهيرة للنجاة بحياته.

ويقول إيميكا أديندو (35 عاماً) إن السالسا كانت طوق النجاة من سوء المعاملة والاكتئاب والأفكار الانتحارية. وهو الآن يساعد الآخرين على فعل الشيء نفسه من خلال دروس الرقص المجانية التي يقدمها في العاصمة أبوجا.

ويقول «السالسا كانت الشيء الوحيد الذي جعلني أبتسم طوال تلك الأيام التي كنت أعاني فيها وأحارب أفكاري السيئة». وأظهر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) صدر عام 2021 أن واحداً من كل ستة نيجيريين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً يعانون من الاكتئاب أو الاضطراب أو مشكلات نفسية أخرى. ويقول أطباء إن المشكلات المرتبطة بالصحة العقلية في المجتمع النيجيري المحافظ ثقافياً تجعل الأمور أسوأ.

ويرجع أديندو قدرته على التغلب على حزنه والعثور على السعادة إلى إبقاء نفسه منشغلاً بالسالسا، وهي رقصة غير مشهورة في الدولة الأفريقية. ويضيف «ستكون هذه هديتي للعالم، منح الحب... والتعبير عن السعادة». وفي واحدة من الجلسات التي نظمها أديندو، قالت صاحبة إحدى الشركات واسمها برينسس سولومون «لقد ساعدني ذلك في تخفيف التوتر... لقد كونت صداقات جديدة، والرقص يحافظ على لياقتي».