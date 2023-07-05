السعودية تبدأ إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة

المصدر: البيان

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بدأت الجهات المعنية في الممكلة العربية السعودية بإصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة، حسبما أعلنت وزارة الحج والعمرة.

وأوضحت الوزارة أن تقديم طلبات إصدار التأشيرة الإلكترونية يتم عبر منصة نسك: https://www.nusuk.sa/ar/about، على أن يكون موعد القدوم ابتداء من غُرّة محرم 1445هـ.

وأكدت الوزارة أن منصة نسك ُتسهل إجراءات قدوم المسلمين كافة من بقاع العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإتاحة اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل، بالإضافة إلى حُزمة من المعلومات الإثرائية والخرائط التفاعلية بعدة لغات، بخطوات بسيطة، وعلى مدار الساعة.