الزمن كان أبطأ بـ 5 مرات بداية الكون

المصدر: (سيدني - أ ف ب)

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أكدت دراسة علمية أن الوقت كان يمر أبطأ بخمس مرات في مراحل الكون المبكرة، واستخدمت الدراسة للمرة الأولى أجساماً كونية ساطعة جداً تُعرف بالنجوم الزائفة لتأكيد هذه الظاهرة الغريبة.

وبحسب نظرية النسبية التي طرحها ألبرت أينشتاين، يُفترض بسبب توسع الكون «أن نلاحظ نمو الكون البعيد في حركة بطيئة»، كما يوضح جيراينت لويس، عالم في الفيزياء الفلكية في جامعة سيدني والمعد الرئيسي للدراسة التي نشرت نتائجها أول من أمس الاثنين مجلة «نيتشر أسترونومي».

واعتمد الباحثون في الدراسة، على ملاحظاتهم عن نجوم تُنهي حياتها في الانفجار، تُعرف بالمستعرات العظمى (سوبرنوفا).