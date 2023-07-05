مغامر ضل طريقه 137 يوماً في المحيط

المصدر: (دبي -البيان)

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تمكن بحارة أتراك كانوا على متن ناقلة نفط من إنقاذ مغامر فرنسي ضل سبيله في المحيط الأطلسي لمدة 137 يوماً.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أول من أمس، أن عملية الإنقاذ استمرت ساعات عدة. وحسب «سكاي نيوز» باشر بحارة أتراك على متن ناقلة النفط عملية الإنقاذ بعد ورود رسالة من خفر السواحل الأمريكي.

وفي التفاصيل، أنقذ البحارة المغامر، ديدييه بوفارد، الذي فقدت آثاره منذ 137 يوماً بينما كان يبحر في المحيط الأطلسي بقاربه الصغير. وقد بدأ المغامر الفرنسي رحلته من جزر الكناري.