وفاة 50 حاجاً جزائرياً في البقاع المقدسة

المصدر: البيان

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أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، يوسف بلمهدي، الاثنين، عن تسجيل أكثر من 50 حالة وفاة في صفوف الحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة.

وأوضح الوزير بلمهدي إلى أن القطاع سجل أيضا حالة وفاة واحدة ضمن الحجاج المفقودين، موضحا أن "كل سنة يتم تسجيل حجاج مفقودين ومتخلفين لعدة أيام ثم يتم إرجاعهم".

كما ثمن الوزير دور الأئمة "المهم" للحفاظ على المرجعية الدينية في البلاد، مشيرا إلى أن "حج هذه السنة لا يمكن مقارنته بالموسمين الماضيين من بدايته إلى نهايته".