تائهة في الغابة تعود بفضل «قوة ذاكرتها»

المصدر: (دبي - البيان)

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عثرت فرق «شرطة الخيالة الكندية الملكية» على مراهقة تاهت عن زملائها خلال رحلة سير في البراري الكندية بفضل استحضارها في ذاكرتها المسار الذي سلكته مع زملائها قبل ضياعها.

وفي التفاصيل، خرجت إستر وانغ وهي فتاة تبلغ 16 عاماً، في رحلة مشي للمسافات الطويلة مع مجموعة من الكشافين، في البرية الكندية، وبعد ساعات من المسير فقد أثر الفتاة، نتيجة انفصالها عن زملائها حين سلكت منحدراً جبلياً خاطئاً، حسب موقع «24 الإلكتروني». وبحسب صحيفة «نيويورك بوست»، عثر عليها ليل الجمعة السبت في حديقة «غولدن إيرز» بمقاطعة «كولومبيا البريطانية»، بصحة جيدة. وأعربت مديرة مركز شرطة الخيالة ويندي ميهات في بيان، عن سعادتها لجمع شملها مع عائلتها من جديد، كاشفة أنه تم العثور عليها بعدما تمكنت من العودة إلى المسار الصحيح، الذي سلكته مع الزملاء، قبل أن تضل طريقها.

وانفصلت إيستر عن مجموعتها عند تقاطع أحد مسارات «إيست كانيون» للمشي طويل المسافات في البراري الكندية. وعن تفاصيل نجاتها وسط الغابة، وجدت وانغ مكاناً آمناً محاطاً بالأعشاب، فأمضت فيه ليلتين خصوصاً أنها تمتلك في حقيبتها إمدادات طعام وشراب، ثم قررت تتبع مجرى النهر الذي قادها إلى المسار الأساسي الصحيح.