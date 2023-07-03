قريباً..استزراع النباتات في المحطة الفضائية

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مؤسسة «روس كوسموس»، أن الخبراء الروس يعملون على تطوير دفيئة، خاصة ستساعد في زراعة النباتات بالمحطة الفضائية الدولية.

وحسب «روسيا اليوم»، جاء في بيان صادر عن شركة «إينيرغيا» الروسية لصناعات الفضاء: «يعمل الخبراء الروس على تطوير دفيئة خاصة لزراعة النباتات على متن المحطة الفضائية الدولية، ومن المقرر أن تنتهي الاختبارات على النموذج الأولي لها عام 2024».

وأضاف البيان: «وفقاً لنتائج الاختبارات التي ستجرى على نموذج الدفيئة، سيتم التخطيط لتصنيع الدفيئة بشكلها الكامل، وسيتم إرسالها إلى المحطة الفضائية لاختبارها بشكل عملي هناك».