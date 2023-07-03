أكبر سفينة سياحية بالعالم تنطلق في يناير

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتمل بناء مركبة من المقرر أن تكون أكبر سفينة سياحية في العالم بحوض لبناء السفن في فنلندا، كما أنها قامت بأول تجربة في المياه المفتوحة قبل التسليم المحتمل لها أكتوبر المقبل، حسب ما ذكر موقع «سي إن إن» ويبلغ طول سفينة «أيقونة البحار» (Icon of the Seas) التابعة لشركة «رويال كاريبيان إنترناشيونال» 365 متراً، وسيبلغ وزنها المتوقع 250.800 طن.

وعند الإبحار بمياه البحر الكاريبي يناير المقبل، ستستوعب السفينة نحو .610 من الركاب، و2350 من أفراد الطاقم. وستحتضن السفينة أكبر حديقة مائية في البحر بالعالم.