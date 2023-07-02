الصرب يسلمون 108833 قطعة سلاح غير شرعية

المصدر: د ب ا

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تم تسليم 108833 قطعة سلاح غير شرعية في صربيا خلال مدة عفو تم الإعلان عنها بعدما تم قتل 18 شخصا بالرصاص في عمليتي قتل جماعيتين في مايو، حسبما نقلت وكالة أنباء "تانيوغ" عن متحدثة باسم الشرطة أمس السبت.

وانتهت مدة العفو في منتصف الليل بعد تمديد لمرة واحدة. وذكرت الشرطة أنه تم تسليم حوالي 82400 مسدسا ونحو 26500 لغما ومتفجرات أخرى، إلى جانب 2ر4 ملايين قطعة ذخيرة. ويعني العفو أنه لا يتم توجيه تهم للأشخاص بسبب حيازة الأسلحة غير الشرعية أو امتلاكها.

وهز صربيا بشدة هجومان مسلحان دمويان في خلال يومين قبل فترة تقل قليلا عن شهرين. ومنذ ذلك الوقت توجه عشرات الآلاف من الصرب إلى الشوارع في مظاهرات أسبوعية ضد تمجيد وسائل الإعلام الموالية للحكومة للعنف.

وكان من المقرر أن يتم تنظيم مسيرة أخرى اليوم السبت.

وفي الثالث من مايو، أطلق طالب /13 عاما/ النار على تسعة من زملائه بالفصل وحارس أمن في مدرسته في وسط بلغراد.

وفي اليوم التالي قتل شاب ثمانية أشخاص بأسلحة نارية في قرية قرب بلغراد، في جريمة منفصلة.