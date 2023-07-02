قاضٍ يكشف موعد لعبة «كول» الجديدة

المصدر: (دبي - البيان)

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لم تستطع الشركة المالكة للعبة «كول أوف دوتي» الشهيرة، إبقاء موعد صدور نسختها الجديدة سراً، ذلك بسبب قاضٍ كشف الموعد، طبقاً لتقرير نشره موقع 24، في جلسة محاكمة ضد شركة مايكروسوفت. وذكر موقع «غايمز رادار» أن القاضي الفدرالي في الولايات المتحدة كان يترأس جلسة للجنة التجارة الفدرالية الأمريكية عن شراء مايكروسوفت لشركة "Activision Blizzard".

وبحسب تسريبات القاضي، في حديثه ضمن أجواء المحاكمة، كشف أن التاريخ المقرر لإصدار التحديث الجديد من اللعبة سيكون 10 نوفمبر المقبل.