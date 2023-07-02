روبوت يقود فرقة موسيقية قوامها 60 عازفاً

المصدر: (سيئول - أ ف ب)

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تولى روبوت مصنوع في كوريا الجنوبية، للمرة الأولى، قيادة فرقة موسيقية تضم أكثر من 60 موسيقياً، خلال حفلة أقيمت، أول من أمس، في سيئول، أمام جمهور ملأ القاعة بالكامل.

وقام الروبوت، الذي يبلغ طوله متراً وثمانين سنتيمتراً، ويُطلق عليه اسم «إيف آر 6»: «EveR 6»، بتوجيه موسيقيي الأوركسترا الوطنية الكورية، وتولى المهمة منفرداً، خلال جزء من الحفلة الموسيقية، فيما ساعده قائد أوركسترا على مدى نصف ساعة. وفي مراسم وطقوس مشاركته بالحفل خرج «EveR 6»، من مصعد ليطل على خشبة المسرح الوطني الكوري.

فاستدار نحو الجمهور قبل أن ينحني أمامه، وسط هتافات نحو 950 متفرجاً. وطوال العرض ثبّت عينيه الزرقاوين على الموسيقيين، وهز رأسه على إيقاع الموسيقى. وهذه هي الحفلة الأولى من نوعها في كوريا الجنوبية، حيث صمم Ever 6، إذ جرى تطويره الروبوت بواسطة المعهد الكوري للتكنولوجيا الصناعية، وهو مؤسسة عامة، وتمت برمجته لتكرار حركات قائد أوركسترا حقيقي باستخدام تقنية التقاط الحركة.

والتي تسجل وقفات البشر واستداراتهم عبر أجهزة استشعار. ومع ذلك فإن الروبوت غير قادر على السمع أو الارتجال في الوقت الفعلي، ويعمل مطورو هذه التقنية حتى يتمكن الروبوت في نهاية المطاف من أداء حركات غير مبرمجة مسبقاً، على ما أكد لي دونغ ووك، المهندس الذي ابتكره.