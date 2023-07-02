«قمر الغزال» يظهر اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

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ستكون سماء أرضنا، على موعد مع «قمر الغزال»؛ أول بدر عملاق العام الجاري، اليوم الأحد. ويحمل القمر الكامل لشهر يوليو اسم «قمر الغزال» (Buck Moon) وحصل البدر على هذا الاسم لأنه يحدث عندما تُنبت الغزلان الذكور، المعروفة باسم Buck، قرونها.

وكما أشار موقع «روسيا اليوم»، من الأسماء الشهيرة الأخرى للقمر الكامل لشهر يوليو «قمر الرعد». وسيظهر «قمر الغزال العملاق» مكتملاً وأكثر إشراقاً من متوسط اكتمال القمر.

وعلى الرغم من أن «قمر الغزال» هو القمر العملاق الأول في العام، إلى جانب ثلاثة أقمار عملاقة أخرى ستحدث في 1 أغسطس و31 أغسطس و29 سبتمبر، إلا أنه سيكون الأصغر بينها. وسيصل القمر إلى ذروة سطوعه غداً، إلا أنه سيبدو مكتملاً للعين المجردة على مدى 3 أيام، بداية من مساء اليوم وإلى غاية بعد غدٍ.