سجن.. لكنه أشبه بفندق 5 نجوم!

المصدر: دبي ـ البيان

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موجة انتقادات كبيرة، أطلقها البريطانيون أخيراً، بشأن سجن شبهوه بـ«فندق 5 نجوم»، حيث تتوفر العديد من وسائل الراحة، طبقاً لما ذكره تقرير في موقع 24، ولا تحتوي النوافذ على قضبان. كما أن النزلاء في سجن «أتش أم فوسيس وي»، الصديق للبيئة، أحرار في اللعب على أجهزة محاكاة القيادة وممارسة موسيقى البوب وغيرها من النشاطات الأخرى.

وتمت مقارنة سجن الفئة C في ليستر بقاعات الطلاب بدلاً من سجن مليء بالمجرمين، مع فصول دراسية للموسيقى وملاعب مضمنة في الداخل.



وأثار السجن الذي تم تعيينه ليضم 1715 سجيناً غضباً على الإنترنت، حيث بدا وكأنه «فندق جميل» وليس مكاناً يذهب إليه المجرمون لقضاء فترة عقوبتهم.

