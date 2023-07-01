مادة من النفايات الكيماوية تنقي الأحواض  الملوثة بالنفط

المصدر: (دبي - البيان)

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ليست النفايات الكيماوية والنفطية «شراً» دائماً بالنسبة إلى البحيرات والبحار، حال أتقنا توظيفها ومنع إضرارها بالبيئة، عبر استخدامها الإيجابي. تلك هي ربما، الخلاصة التي انتهى إليها وكرسها، ابتكار جديد في جامعة هندسة الطاقة بإقليم قازان الروسي.

حيث اخترع بحاثة طريقة للقضاء على تلوث الأحواض المائية بالنفط، باستخدام النفايات الناتجة عن صناعات الطاقة والصناعات الكيماوية، ذلك طبقاً لما أشار له تقرير بموقع «روسيا اليوم».

إذ ذكرت الخدمة الصحفية في وزارة التعليم والعلوم الروسية، أن مختبر قسم البيئة الهندسية بالجامعة طور تكنولوجيا للحصول مادة تمتص بقايا النفط من النفايات الناتجة عن عمل محطات الطاقة الحرارية ومعالجة المياه الكيميائية. ونقلت الخدمة الصحافية عن رئيسة فريق المتخصصين، لاريسا نيقولايفا قولها:

«حصلنا استناداً إلى الرواسب الناتجة عن معالجة المياه الكيميائية، على مادة يمكنها تنقية المياه وأسطح أخرى من الانسكابات النفطية، ما يؤدي في أغلب الأحيان إلى استخراج الرواسب الكربونية الكارهة للماء وتنظيف سطح الماء من الانسكابات النفطية بكفاءة 95 إلى 98 %. أما المادة النفطية المتبقية فيمكن استخدامها كمصدر ثانوي للطاقة.