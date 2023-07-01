تمساح يباغت زوجين أمريكيين أثناء نومهما

المصدر: (دبي - البيان)

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طريقة مبتكرة وأسلوب لم يكن يتوقعه ساكنو المنزل، جعلت تمساحاً «يقتحم» أحد المنازل في نيو إيبيريا بولاية لويزيانا الأمريكية، «بصمت وحرفية»، ذلك بينما كان الزوجان نائمين، حيث، وطبقاً لتقرير «سي ان ان العربية»، أسعفهما نباح الكلب الذي جعل، دون وجان شولتز، يستيقظان ويتنبهان للخطر، قبل فوات الأوان.

وفي التفاصيل، أفادت تقارير أمريكية، بأن تمساحاً يبلغ طوله 5 أقدام، تمكن من دخول منزل الزوجين شولتز، ليلاً، وهما في عز النوم، عبر ثقب في الباب مخطط للكلب. إذ أيقظهما نباح كلبهما «باندا»، الذي استشعر الخطر الموجود في المنزل، فراح، كما ذكر دون، «يصدر هديراً عميقاً أيقظ زوجتي التي هزتني بدورها، وأيقظتني: أعتقد أن هناك شخصاً ما في المنزل. لذا نهضت وسارت عبر الممر للتحقق، ورأيت هيئة تمساح».

وفور ذاك، اتصل دون وجان بالطوارئ فأتى مسؤولو الحياة البرية والأسماك للإمساك بالزاحف غير المرحب به.