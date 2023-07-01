أول سيارة طائرة تنال «شهادة صلاحية»

المصدر: (دبي - البيان)

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تمكنت شركة عالمية، طورت السيارة الطائرة الأولى في العالم، من الحصول على شهادة صلاحية لهذا النوع من وسائل النقل من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية؛ إذ أعلنت شركة «آليف إيرونيتيكس»، في بيان، حسب تقرير نشره موقع «روسيا اليوم»، «أنها المرة الأولى التي تحصل فيها مركبة من هذا النوع على تصريح طيران قانوني من الحكومة الأمريكية».

وتم الكشف عن الطراز، الذي أطلق عليه اسم Model A للسيارة الطائرة، أكتوبر الماضي، وهي سيارة كهربائية بالكامل وقادرة على التحرك على الأرض وفي الأجواء بفضل إمكانية الإقلاع والهبوط العمودي.