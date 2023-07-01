هل تستضيف روما نزال ماسك و زوكربيرغ؟

المصدر: البيان

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أكدت تقارير صحفية أن إيطاليا دعت عملاقي التكنولوجيا إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ إلى النزال في المدرج الروماني "الكولوسيوم" الشهير في مدينة روما، الذي شهد أشرس المعارك القتالية منذ مئات السنين.

وذكرت التقارير أن وزير الثقافة الإيطالي قد تواصل مع زوكربيرغ بشأن تنظيم النزال في المدرج القديم.

غير أن مكتب وزير الثقافة الإيطالي أصدر بياناً نفى وجود أي اتصال رسمي من الوزارة مع مؤسس فيسبوك، مؤكداً أنه حتى إن بدت الأنباء مثيرة فلا أساس لها من الصحة.

وأضاف البيان، إذا أراد زوكربيرغ وماسك المواجهة في الكولوسيوم، فسيتعين عليهما القيام بتحد غير عنيف.

يذكر أن الكولوسيوم تم تشييده منذ أكثر من 2000 عام، واستغرق بناؤه 8 سنوات، من المفترض أن يكون شاهداً على معركة القفص بين مالك تويتر ومؤسس فيسبوك، وجهاً لوجه، في حين ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن الحكومة نفت عرض المكان للنزال بين اثنين من أشهر الملياديرات في العالم، حسب تقرير نشرته صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وشهد المسرح الروماني، الذي يسع 50 ألف متفرج، معارك حتى الموت بين المصارعين، لكن الآن لا يستضيف سوى بضع مئات من الأشخاص، من أجل إقامة حفلات موسيقية بدلاً من المعارك القتالية.

وكان ماسك عرض نزال زوكربيرغ في لاس فيغاس، ثم عادل مغرداً عبر حسابه على تويتر حول احتمالية نقل النزال فعلياً إلى الكولوسيوم، وكتب "هناك فرص لنقل النزال إلى الكولوسيوم"، ثم أضاف لتغريدته فيديو يوضح عمليات القتال التي كانت تحصل قديماً على أرضية هذا الملعب ليقول: "أحتاج إلى العمل على قدرتي على التحمل".