تتباهى بصرف 16 ألف دولار في يوم واحد

المصدر: (دبي ــ البيان)

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يلتزم ملايين الأمريكيين بميزانية يومية صارمة، لكن ليندا أندرادي ليست واحدة منهم. ربة المنزل التي نشأت في مدينة آناهايم، 23 عاماً، لديها الكثير من المال لإنفاقه، وهي لا تخشى إظهار ذلك، حيث أنفقت نحو 16 ألف دولار في يوم.

وبثّت فيديو جديداً على منصّة «تيك توك» بعنوان «كم قضيت في يوم واحد كزوجة مليونير»، شاركت أندرادي عاداتها في الإنفاق. البداية مع شراء حقيبتين من شانيل قيمتهما 14 ألف دولار، ثم تدليك بقيمة 400 دولار، وفنجان قهوة بـ80 دولاراً، وجلسة رياضية بقيمة 300 دولار، وشراء العطور بقيمة 420 دولاراً، وغداء 120 دولاراً، وتنظيف أظافرها مقابل 500 دولار.