اكتشاف نخيل يزهر ويثمر تحت الأرض

المصدر: (دبي-البيان)

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تمكّن بحاثة متخصصون من اكتشاف فصيلة نخيل، بمثابة نوع نادر، تزهر وتثمر بالكامل تقريباً، تحت الأرض، وذلك وفقاً لما ذكرته ورقة بحثية، نشرت في مجلة «PALMS»، استعرضها تقرير في موقع «روسيا اليوم.

واكتشف الباحثون في «رويال بوتانيك غاردينز» في جزيرة بورنيو الاستوائية في جنوب شرق آسيا، هذا النوع الجديد، وأطلقوا عليه اسم «بينانغا سوبتيرانيا». وقال الدكتور ويليام بيكر، كبير الباحثين في معهد «تري أو لايف»: «أدرس النخيل منذ 30 عاماً.. وهذا الاكتشاف غير المتوقع يطرح العديد من الأسئلة أكثر مما يجيب عنها».