ضبط 250 ألف حبة مخدرة بمدرسة في العراق

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية ضبط 250 ألف حبة كبتاغون داخل مبنى مدرسة قيد التأهيل في محافظة الأنبار، في أحدث عملياتها لمواجهة تزايد انتشار المخدرات.

وذكر بيان للوزارة نُشر على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، اليوم، أنه في «عملية نوعية، تمكنت مديرية شؤون المخدرات من ضبط 250 ألف حبة مخدرة نوع كبتاغون وكيلوغرام حشيشة داخل مدرسة قيد التأهيل في مدينة الرمادي» مركز محافظة الأنبار غربي العراق.

وأشارت إلى أن قوات الأمن تمضي في إجراءات قضائية لتوقيف المتورطين في الجريمة، وفقاً للبيان الذي لم يذكر مزيداً من التفاصيل.

وضاعفت قوات الأمن العراقية، خلال الأشهر الأخيرة، عمليات ضبط المخدرات في مناطق مختلفة من البلاد، في ظل تزايد تجارتها وتعاطيها.

وفي 13 يونيو، أعلنت قوات الأمن اعتقال 21 تاجراً ومروّجاً في بغداد ومحافظات أخرى وسط البلاد وجنوبها، وضبط 44 ألف حبة كبتاغون في محافظة نينوى (شمال) مخصصة للاستهلاك المحلي.