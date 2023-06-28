بأجواء شديدة الحرارة.. الحجّاج يرمون جمرة العقبة الكبرى

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ الحجّاج، اليوم، رمي جمرة العقبة الكبرى في منى، في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحجّ هذا العام الذي شهد مشاركة 1,8 مليون شخص.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، شقّت مجموعات من المصلّين طريقها عبر وادي منى لرمي سبع حصوات، وتتم هذه المناسك في مبنى ضخم متعدد الطوابق شيدته السلطات السعودية للحد من إمكانية وقوع حوادث تدافع.

وبعد الانتهاء، يتحلل الحاج من إحرامه عبر حلق شعر رأسه أو قصّه، ثم يرتدي ملابسه العادية.

ويقام موسم الحجّ هذا العام في أجواء شديدة الحرارة وصلت إلى 48 درجة مئوية الثلاثاء في عرفات، فيما توقعت هيئة الأرصاد أن تبلغ 47 درجة مئوية في منى، اليوم، حيث سيتوافد الحجاج.

وكان العديد من الحجاج المنهكين يفترشون الأرض في الظل ليأخذوا قسطاً من الراحة.

وفي إرجاء منى، شوهد حجاج، خصوصاً كبار سن، يحاولون المكوث في الظل قدر الإمكان، حتى إن بعضهم احتمى من الشمس بأن اندسوا تحت شاحنات متوقفة.

وقرابة الفجر في مكة المكرمة، اكتظ المسجد الحرام بألوف الحجاج الذين قدموا لأداء طواف الإفاضة، ولم يكن هناك موضع قدم في منطقة السعي بين الصفا والمروة.

وتبادل الحجاج، الذي ارتدوا ملابس الإحرام البيضاء، التهاني بالوقوف على عرفات وحلول عيد الأضحى.