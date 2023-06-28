ضيوف الرحمن يرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى

المصدر: أ ف ب

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بدأ الحجّاج صباح اليوم الأربعاء رمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكّة المكرّمة، في أوّل أيّام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطّات مناسك الحجّ هذا العام الذي شهد مشاركة 1,8 مليون شخص.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، شقّت مجموعات من المصلّين طريقها عبر وادي منى لرمي سبع حصوات.

ويتوجّه الحجّاج بعد ذلك إلى مكّة المكرّمة لأداء طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحجّ، ثمّ يعودون بعد ذلك إلى منى حيث يبيتون أيّام التشريق التي يقومون خلالها برمي الجمرات الثلاث، ويمكن للحجّاج المغادرة بعد جمرة العقبة الكبرى إذا توفر لديهم العذر.

وبعد رمي جمرة العقبة الكبرى يعود الحجّاج إلى المسجد الحرام في مكّة لأداء "طواف الوداع" حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام.

وأعلنت السلطات السعوديّة الثلاثاء مشاركة أكثر من 1,8 مليون حاج، 1,66 مليون منهم من خارج المملكة.

ضيوف الرحمن يرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام #عيد_الأضحىhttps://t.co/1vd02JzBCz pic.twitter.com/BT3HZUUKsS — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 28, 2023