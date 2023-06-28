فقدان امرأة جراء أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء فقدان امرأة ستينية جراء أمطار غزيرة ضربت المناطق الجنوبية من البلاد خلال الليل.

كما ظلت عشرات المنازل بدون كهرباء بعد صاعقة برق، كما تم حظر السير في الطرق والمتنزهات الوطنية ومسارات المشي لمسافات طويلة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وهطلت أمطار يصل منسوبها إلى 5ر68 ملليمترا في الساعة، مما دفع مكتب مكافحة الكوارث التابع لوزارة الداخلية إلى رفع مستوى التحذير من الأمطار الغزيرة.

وتركزت الأضرار في مدينة غوانغ جو في الجنوب الغربي ومقاطعة غيولا المحيطة بها جنوبا.

وفقدت امرأة في الستينات من عمرها في قرية ريفية في مقاطعة هامبيونغ بعد أن غادرت المنزل لفتح بوابة فيضان، ولا يزال البحث جاريا.