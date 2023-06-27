مشعر عرفات يسجل أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل مشعر "عرفات" اليوم الثلاثاء أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة، حيث بلغت 48 درجة مئوية في الظل، ورياح حارة من شمالية إلى شمالية غربية سرعتها 34كم/س بمعدل رطوبة منخفض (14%).

أعلن ذلك الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني، داعياً حجاج بيت الله الحرام إلى الالتزام الكامل بإرشادات الجهات المعنية خاصة الصحية، والحرص على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس حفاظًا على سلامتهم وراحتهم.

واستقبل مسجد نمرة في مشعر عرفات، ضيوف الرحمن منذ الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، وسط جو يفوح بالطمأنينة والسلام.

وأدى حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة؛ اقتداءً بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام القائل: (خذوا عني مناسككم ).

ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويُصلّون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة؛ تأسيًا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بات فيها وصلى الفجر.