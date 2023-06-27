اكتمال تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات

المصدر: وام

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أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية اكتمال عمليات التفويج والتصعيد إلى مشعر عرفات، وخلو مشعر منى من الحجاج اليوم، منذ الساعة الـ 10 صباحًا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن الوزارة أن نسبة الالتزام بالتفويج تجاوزت 98%، وذلك وفقًا للعدد المستهدف من وسائل النقل، وهو 20 ألف حافلة بأنماط النقل كافة وهي الترددي، والتقليدي، بالإضافة إلى استخدام الطاقة الكاملة لنقل الحجاج عبر قطار المشاعر المقدسة.

وأوضحت الوزارة أنه تم نقل الحجاج بكل يسر وسهولة وفق الجدول الزمنى المحدد لذلك، كما أدّى الحجاج صلاتي الظهر والعصر في عرفات، وفق الخطط المنظمة لذلك، ومن ثم ستتم نفرتهم من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة بانسيابية حسب الخطط المحددة لهم، بعد ذلك ستتم إفاضتهم إلى مشعر منى فجر غدٍ الأربعاء.