حقيقة إلزام المصلين في مصر بسداد فواتير كهرباء المساجد

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة توقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة الأوقاف المصرية، مؤكداً أنها نفت تلك الأنباء المنتشرة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وشددت الوزارة على تحمل الوزارة سداد كل فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد دون تحصيلها من المصلين، أو تحميلهم أي أعباء أو رسوم مالية، فيما يتحمل المستفيدون من ملحقات المساجد أياً كان استخدامها (سكناً أو دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أي نشاط إداري أو تجاري أو خلافه) فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بها، دون أن يُحمل ذلك على عداد المسجد.

وأشارت إلى أن عمليات الإحلال والتجديد للمساجد، وكذلك بناء المساجد الجديدة، يتم الإنفاق عليها بشكل منفصل، دون أن يؤثر ذلك في الخدمات المقدمة للمصلين بالمساجد.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.