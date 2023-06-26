إبراهيم ريتشموند: رؤيا قادتني إلى النور (فيديو)

المصدر: البيان

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نشر حساب "التواصل الحكومي" السعودي، قصة عجيبة لإسلام قس جنوب إفريقي تسبب في دخول آلاف من أتباعه إلى الإسلام.

القس السابق الذي تسمى باسم إبراهيم ريتشموند، كان رئيساً لجماعة في كنيسة بجنوب أفريقيا مدة 15 عاماً يبلغ أتباعها نحو 100 ألف، بدأت قصته برؤيا كانت سبباً في إسلامه.

يروي ريتشموند قصة إسلامه فيقول: "كنت نائماً في غرفة صغيرة بالكنيسة ثم سمعت صوتاً يقول أخبر رجالك بأن يرتدوا اللباس الأبيض.. فقلت ثياب المسلمين!"، وتوقع أن يكون ذلك مجرد حلم، إلا أنه تكرر أكثر من مرة.

وأشار إلى أن الصوت في المرة الأخيرة كان قوياً جداً، فتوجه بعدها لأتباعه في الكنيسة، وأخبرهم بالأمر ودعاهم لتنفيذ ما طلب منه في المنام فقبلوا جميعاً، وعندما اجتمع بهم للمرة الثانية، ارتدى الجميع الملابس البيضاء ودخلوا الإسلام.