السعودية تنفي رصد أي أمراض معدية بين الحجاج

المصدر: د ب أ

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نفت وزارة الصحة السعودية رصد أية أمراض معدية بين الحجاج الذين استقروا اليوم الثامن من شهر ذي الحجة في مشعر منى لقضاء يوم التروية.

كانت وزارة الصحة السعودية أطلقت، في وقت سابق، اليوم، تنبيهاً للحجاج من الإصابة بالإجهاد الحراري، حيث يشهد موسم هذا العام ارتفاعاً في درجات الحرارة، ما يشكل خطراً على صحة ضيوف الرحمن.

وأكدت الصحة أن استخدام المظلة والإكثار من شرب السوائل وتجنب إرهاق الجسد واتباع الإرشادات الصحية والسلوكيات السليمة يحمي الحجاج من الإصابة بضربات الشمس والاجهاد الحراري.

وتُضخ نقاط رذاذ الماء الموزعة في أرجاء مشعر منى وتتطاير تلطيفاً للأجواء، وتخفيفاً للحرارة على جموع الحجاج.