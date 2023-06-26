انهيار مبنى مكون من 13 طابقاً في الإسكندرية

المصدر: البيان

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انهار مبنى مكون من 13 طابقاً في منطقة سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية المصرية صباح اليوم الاثنين، وأدى الانهيار إلى محاصرة عدد كبير من قاطني العقار أسفل الأنقاض، إضافة إلى أشخاص آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات المتواجدة أسف العقار.

وأفادت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية أنها تلقت إخطاراً بانهيار عقار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلى محل البلاغ.

كما تلقت غرفة عمليات حي المنتزه بلاغاً يفيد بوجود ضحايا تحت الأنقاض من قاطني العقار ومن أشخاص كانوا متواجدين بسوبر ماركت أسفله.

ووجه رئيس حي المنتزه أول بصحبه قوات الحماية المدنية والحريق وسيارات الإسعاف والأمن إلى مكان البلاغ، وتبين سقوط عقار مكون من 13 دور مأهول بالسكان ووجود عدد كبير من قاطنيه تحت الأنقاض وآخرين محاصرين بسبب انهيار سلم العقار.