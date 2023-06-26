تقنية بالذكاء الاصطناعي تتنبأ بنجاح أي أغنية

المصدر: (دبي - وكالات)

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طوّر فريق باحثين في الولايات المتحدة برنامجاً قادراً على التنبؤ بالأغنية التي ستحقق نجاحاً ساحقاً بنسبة دقة تبلغ 97 % باستخدام تقنية ذكاء اصطناعي شاملة تعتمد على رصد استجابات المخ للأغنية.

يقول بول زاك المتخصص في علم الأعصاب في جامعة كليرمونت جراديوت ومعد الدراسة التي نشرتها مجلة «الحدود في الذكاء الاصطناعي» (فرونتايرز إن أرتفيشيال إنتليجانس): «إنه باستخدام تكنولوجيا التعلم الآلي على بيانات فسيولوجيا الأعصاب، يمكننا تحديد الأغنيات التي ستنجح بدرجة دقة تبلغ 100 % تقريباً».

ويقول زاك وزملاؤه المشاركون في الدراسة: «في كل يوم يتم طرح عشرات الآلاف من الأغنيات في العالم ووصفوا تحديد الأغنيات الناجحة بأنه عملية بالغة الصعوبة».

وأضاف الباحثون أنه لتحديد الأغنية الناجحة والتي سيتردد صداها بشدة بين الجمهور قبل طرحها وهي مهمة أشبه بالبحث عن إبرة في كومة من القش، تعتمد خدمات بث الموسيقى عبر الإنترنت ومحطات الإذاعة على رأي المستمعين أو تكنولوجيا الواقع المعزز.