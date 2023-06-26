ميزة جديدة في الهواتف تزعج الشرطة البريطانية

المصدر: (دبي - البيان)

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حذرت الشرطة البريطانية من أنّ الميزة الجديدة التي تم إتاحتها لهواتف أندرويد، تجعل الهاتف يجري اتصالاً صامتاً على رقم الشرطة الرسمي 999، حيث أبلغت غرف التحكم البريطانية عن ارتفاع معدلات «المكالمات الصامتة» منذ طرح وظيفة طوارئ SOS جديدة على نظام Android، والتي تسمح للمستخدمين بالاتصال بالرقم 999 عن طريق الضغط على زر الطاقة خمس مرات أو أكثر. وقال مجلس قيادة الشرطة الوطنية البريطانية، بحسب «ديلي ميل»، «على الصعيد الوطني، تشهد جميع خدمات الطوارئ حالياً حجماً قياسياً من المكالمات الصامتة»