مدرسة في بريطانيا تغرم أسرة بسبب «تيك توك» 

المصدر: (دبي ـــ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد مشاركة أسرة بريطانية قصة تغيب طفليها خلال الفصل الدراسي، على موقع «تيك توك»، أعلنت المدرسة التي ينتمي إليها أرتشي كول، وإيلي كول، تغريم الطفلين، بسبب تغيبهما دون إذنٍ خلال الفصل الدراسي.

ويظهر الفيديو والدي الطفلين، بروغان(29 عاماً)، وشين كول (30عاماً)، العائلة الصغيرة التي تقطن كوفنتري وهما يسخران من مدرسة الطفلين بدعوى أنهما سيدخران نحو 2000 جنيه استرليني، بسبب حجز رحلة سفر قبل عطلة الصيف المخطط لها في اليونان. تدعي بروغان أنها أبلغت المدرسة من قبل، لكن المدرسة قالت لها إنها أمامها فرصة لدفع الغرامة التي تبلغ 240 جنيهاً استرلينياً وإلا ستتضاعف هذه الغرامة لـ480 جنيهاً استرلينياً قبل 6 يوليو المقبل. وتقول بروغان:

«لا نشعر بالندم حيث تمكنا من توفير 2000 جنيه استرليني من ثمن الرحلة خلال الفصل الدراسي». ولم تكن تلك المرة الأولى بل الثالثة التي يتم فيها تغريم الأسرة بسبب تغيب طفليها عن المدرسة دون إذن.