اختبار مياه نهر يلوستون بعد سقوط قطار يحمل مواد كيميائية خطرة

المصدر: أ ب

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أجرت السلطات الأمريكية اليوم الأحد اختباراً لجودة المياه على طول نهر يلوستون حيث لا تزال عربات قطار مهترئة تحمل مواد خطرة راقدة في النهر بعد سقوطها في الممر المائي عقب انهيار الجسر.

سقطت سبع عربات قطارات تحمل القطران الساخن والكبريت المنصهر في النهر صباح أمس السبت بالقرب من بلدة كولومبوس، التي تبعد نحو 64 كيلومترا غرب بيلينجز، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة من وادي نهر يلوستون، وتحيط بها مزارع وأراض زراعية.

وقال آندي غارلاند، المتحدث باسم الشركة المشغلة لقطارات مونتانا ريل لينك، في بيان الأحد، إن اختبارات المياه بدأت أمس السبت وستواصل أطقم العمل جهودها لإخراج العربات، مشيرا إلى أن الشركة تتعاون مع إدارة جودة البيئة في مونتانا والوكالة الفيدرالية لحماية البيئة في جهود التنظيف والإزالة والترميم.

وأضاف "مونتانا ريل لينك تظل ملتزمة بمعالجة أي تأثيرات محتملة للمنطقة نتيجة لهذا الحادث".

قال ديفيد سامي، رئيس خدمات الطوارئ والكوارث في مقاطعة ستيلووتر، إن كمية المواد التي تسربت إلى النهر والخطر الذي تشكله على أولئك الذين يعتمدون على النهر للشرب والري لا تزال غير معروفة، موضحا أن اختبار المياه تم بواسطة وكالة حماية البيئة والمنظمين الحكوميين.

لكن غارلاند قال إن القطران الساخن والكبريت المنصهر يتصلب بسرعة عند خلطه بالماء، وتشير التقارير إلى أنه من غير المحتمل أن تنتقل المواد إلى مسافة بعيدة في اتجاه مجرى النهر.

قال سامي إن أطقم العمل كانت لا تزال تحاول معرفة أفضل السبل لإزالة العربات لأن الاصطدام كبير وحدث الكثير من الأضرار لعربات القطارات.

وشهدت مدينة يلوستون فيضانات قياسية عام 2022 تسببت في أضرار جسيمة لمتنزه يلوستون الوطني والبلدات المجاورة في مونتانا.

ويتدفق النهر، حيث انهار الجسر بعيدا عن متنزه يلوستون الوطني، بنحو 177 كيلومترا جنوب غرب الولايات المتحدة.

وأزيل جسر طريق سريع قديم كان يوازي جسر السكك الحديدية ويحملان مع اسم الجسر التوأم - في عام 2021 بعد قرار وزارة النقل في مونتانا أنه يواجه خطر السقوط. قال غارلاند إنه يتم فحص جسر السكة الحديد مرتين في العام، وتم إجراء آخر تفتيش في مايو.