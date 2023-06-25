مقتل شخصين وإصابة 10 أطفال جراء حادث حفار في ألمانيا

المصدر: د ب ا

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قتل طفل ورجل وأصيب 10 أطفال آخرين، بعضهم إصابته خطيرة، جراء حادث حفار في شمالي ألمانيا ليل السبت، وفقا لخدمات الطوارئ الألمانية.

وقال أحد العاملين بخدمات الطوارئ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الصبي الصغير الذي قضى في الحادث كان يبلغ من العمر 5 أعوام. وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء المحلية ماتياس ويلي إنه تم نقل أربعة من الأطفال المصابين إلى المستشفيات بمروحية.

ووقع الحادث في معسكر نظمه الآباء مع أطفالهم في سن الروضة في توبينشتيد، على بعد حوالي 35 كيلومترا جنوب هامبورج.

وأكد المتحدث باسم رجال الإطفاء أن المجموعة كانت تركب في صندوق شبكي يحمله الحفار على طول طريق ترابي على سبيل الترفيه والمرح.

وانفصل الصندوق عن الحفار وسقط على الأرض. وقال ويلي إن السلطات تحقق في سبب الحادث وأن هناك خبيرا في موقع الحادث لفحص المركبة عن كثب.

وفي البداية، قال متحدث باسم الشرطة إن خرطوما هيدروليكيا ممزقا كان على ما يبدو هو سبب الحادث.

وأضاف المتحدث باسم رجال الإطفاء إن الأب والطفل المتوفيان لا تربطهما صلة قرابة. ولم يستطع تحديد ما إذا كانت حياة أي من الأطفال المصابين في خطر.

وتابع ويلي "إنه دائما السيناريو الكابوس عندما يلحق الأطفال ضرر. حدثت مشاهد مروعة هنا. كان لابد من منع الآباء من الهرولة إلى مكان الحادث".

وأوضح أنه لا يتذكر وقوع كارثة مماثلة في المنطقة على مدار العشرين عاما الماضية.

وقال المتحدث باسم الشرطة يان كروجر إنه تم اقتياد سائق الحفار إلى مركز للشرطة وسيخضع لفحوصات "روتينية" للتحقق من وجود تأثير محتمل للمخدرات أو الكحول.

ولم يكن معروفا في البداية عدد الأشخاص الذين شاركوا في المخيم. وفي مساء السبت، كان من الممكن رؤية أنه لا يزال هناك خيام فردية في المنطقة.