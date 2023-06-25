أمريكا .. انهيار جسر على نهر يلوستون وغرق عربات من قطار شحن

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

انهار جسر على نهر يلوستون في مونتانا الأمريكية أثناء الليل، ما تسبب في غرق أجزاء من قطار للشحن، بما في ذلك بعض العربات التي تحمل مواد خطرة، في المياه أدناه.

وبحسب بيان صادر عن آندي غارلاند المتحدث باسم خط السكك الحديدية في مونتانا، فإن طاقم القطار بخير ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بعد انهيار الجسر.

قال غارلاند إن "عدة" عربات صهريج غُمرت جزئيا في النهر في وقت مبكر من أمس السبت، وكانت أطقم السكك الحديدية في مكان الحادث بالقرب من بلدة كولومبوس، على بعد حوالي 40 ميلا (حوالي 64 كيلومترا) غرب بيلينغز.

شاهد مراسل الأسوشيتدبرس سائل أصفر يتدفق من عربات الصهريج. لم يحدد غارلاند المواد الموجودة على متن القطار على الفور. وقال إن سبب الانهيار قيد التحقيق.

الموقع في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في وادي نهر يلوستون. تقع على بعد حوالي 110 ميلا (177 كيلومترا) شمال شرق حديقة يلوستون الوطنية.

تم إخطار خدمات طوارئ الكوارث في مونتانا.

وأضاف غارلاند: "نحن ملتزمون بمعالجة أي آثار محتملة على المنطقة نتيجة لهذا الحادث ونعمل على فهم أسباب الحادث".

كان النهر ممتلئا مع هطول الأمطار الغزيرة مؤخرا على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك قد ساهم في انهيار الجسر.

قام كيلي هيتشكوك من جماعة مستخدمي مياه كولومبوس بإيقاف تدفق مياه النهر إلى قناة للري في اتجاه مجرى النهر من الجسر المنهار لمنع محتويات عربات الصهريج من الوصول إلى الأراضي الزراعية القريبة.

وذكر هيتشكوك أن مكتب شرطة مقاطعة ستيلووتر اتصل بالجماعة صباح السبت لتحذيرها من الانهيار وقال إن المنتجات المرتبطة بالبترول تتسرب إلى النهر. قال إنه يأمل في وصول القليل من المواد المنسكبة إلى القناة أو عدم دخولها على الإطلاق.

أضاف: "يبدو أن معظمها سوف يمر بنا ويتجاوزنا، لذا سيكون الخطر على المدينة التالية".

قال هيتشكوك إن جسرا قديما على الطريق السريع كان متاخما لجسر السكة الحديد أزيل منذ عدة سنوات، وتكهن بأن ذلك ربما غير تدفق النهر وجرف قاع جسر السكة الحديد خلال فيضانات العام الماضي القياسية.