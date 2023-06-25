«دبة قاتلة» مهددة بالترحيل إلى رومانيا

المصدر: (روما - د.ب.أ)

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ينظر إقليم تريننتينو الإيطالي، في نقل «القاتلة المثيرة للمشكلات» والمعروفة باسم «جيه جيه4» إلى رومانيا، حسب ما ذكرت المحكمة الإدارية بالإقليم أول من أمس، في النزاع القانوني في شأن قتل هذا الحيوان. ورفض القضاة التماسات قدمتها منظمات معنية بحماية الحيوان ضد أمر بإمكان قتل الدبة، التي هاجمت وقتلت شاباً أثناء تريضه في الغابة شمالي البلاد، بداية أبريل الماضي.

غير أن أمراً صدر عن المحكمة الإدارية العليا منع إطلاق النار على الدبة في الوقت الراهن. وأمام الإقليم مهلة حتى 13 يوليو المقبل لتحديد ما إذا من الممكن نقل الدبة، التي تم أسرها، إلى رومانيا.

حيث توجد محمية للدببة بالقرب من بلدة زاميستي الصغيرة في ترانسيلفانيا. وأعلنت منظمة «لاف» الإيطالية لرعاية الحيوان أنها ستتحمل تكاليف نقل «جيه جيه 4» وسيجرى نقل الحيوان إلى رومانيا، تحت إشراف البيطري الألماني، كلاوس كونتر فريدريش.

غير أن إقليم تريننتينو ، قال إنه غير مُلزم النظر في إعادة توطين الدبة.