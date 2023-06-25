الذئاب تميز بين أصوات البشر

المصدر: (واشنطن - أ.ف.ب)

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كشفت دراسة حديثة أن الذئاب على غرار الكلاب قادرة على التمييز بين أصوات البشر، المألوفة بالنسبة لها وغير المألوفة. وتناولت الدراسة التي نُشرت أخيراً، في مجلة «أنيمل كوغنيشن» وأعدّها فريق من الباحثين، 24 ذئباً رمادياً أُحضرت من خمس حدائق حيوانات ومتنزهات في إسبانيا.

ووضع الباحثون مكبرات صوت قرب الذئاب ثم بثوا بداية أصوات غرباء لجعل الحيوانات تعتاد عليها. وبثوا بعدها صوت الشخص الذي يتولى الاعتناء بها. وبعدما سمعت الذئاب صوت هذا الشخص، رفعت رؤوسها وآذانها، واستدارت باتجاه مكبّر الصوت. أما الأصوات المجهولة التي بُثّت لاحقاً، فلم تسترعِ انتباه الحيوانات.