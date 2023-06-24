عامل توصيل البيتزا «طائر» ببدلة نفاثة

المصدر: (دبي-البيان)

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لم تبق شركة للبيتزا، نائية عن توظيف أحدث تقنيات الطيران المبتكرة، في أعمالها، حيث نجحت شركة دومينو أخيراً في تجربة جديدة لتوصيل البيتزا للزبائن عبر عامل يرتدي بدلة «جيت باك» النفاثة، ضمن مهرجان في مدينة غلاستو البريطانية. وأظهر مقطع فيديو، كما نشر موقع 24، عامل التوصيل يأخذ صناديق البيتزا من أحد مطاعم دومينوز قبل الإقلاع ببدلة الجيت باك.

ومن ثم راح يحلق على ارتفاع أمتار فوق الحقول، قبل أن يصل إلى موقع المهرجان وسط دهشة الحاضرين والذين أصيبوا بالذهول وغمرتهم الفرحة بينما يتابعون مشهد العامل وهو يحط حاملاً البيتزا.

وقال متحدث باسم دومينوز: أردنا هذا العام اتخاذ خطوة مختلفة لخدمة الزبائن بتجربة تسليم الطلبات بالجيت باك،وقد صنعت البدلة جيت باك النفاثة من قبل شركة (غرافيتي إندستريز)، ويعتقد أنها كلفت مئات آلاف الدولارات، وفق ميرور البريطانية.

وتأتي مبادرة الشركة في الصدد، ضمن سياق مسارعتها ونظيراتها لمواكبة أشكال التكنولوجيا الحديثة، والخدمة السريعة.