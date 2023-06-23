ولادة طفل خلال رحلة قطار سريع في كينيا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الشركة الكينية للسكك الحديد أن امرأة وضعت طفلاً أثناء رحلة في قطار تابع لها، بمساعدة طبيب وممرضة كانا أيضاً على متن القطار.

ودخلت الأم الحامل مخاض الولادة أثناء سفرها في قطار سريع كان في رحلة من العاصمة الكينية نيروبي إلى مدينة مومباسا الساحلية.

وقالت شركة السكك الحديد الكينية على فيسبوك "يُسعدنا أن نشارك قصة مؤثرة عن أمّ استقبلت مولودها الجديد على متن قطار ماداراكا السريع". ونشرت صوراً تُظهر المرأة والمولود محاطين بالموظفين والركاب المبتهجين.

وجاء في المنشور الذي حصد أكثر من 2400 علامة إعجاب، أنه بعد الولادة، "نُقلت المرأة إلى مستشفى مرياكاني الإقليمي للحصول على مزيد من المساعدة الطبية".

وأكد المنشور أنّ "كلاً من الأم والطفل بخير. أطيب التمنيات لها".

وهنّأ مئات المستخدمين الأم الجديدة على فيسبوك، وحثها البعض على تسمية الطفل "ماداراكا" (أي "الحرية" باللغة السواحلية)، فيما دعا آخرون شركة السكك الحديد الكينية لمنح الطفل حق التنقل على قطاراتها مجاناً مدى الحياة.

وخدمة القطارات هذه جزء من سكة حديد "ستاندرد غوج"، وهو أكبر مشروع بنية تحتية في كينيا منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1963.

وجرى إطلاق خط النقل هذا في إطار خطة كبرى وضعها قادة شرق إفريقيا لربط دولهم بالسكك الحديد.

وتمتد هذه السكة حالياً من مومباسا عبر نيروبي إلى مدينة ريفت فالي في نيفاشا، ومن المخطط في نهاية المطاف توسيعها لربطها بأوغندا ورواندا وجنوب السودان وبوروندي وإثيوبيا.