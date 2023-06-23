الثقب الأسود ليس خاملاً

المصدر: (باريس - أ.ف.ب)

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أظهرت دراسة حديثة أن الثقب الأسود الهائل في مركز مجرتنا درب التبانة ليس كامناً كما كان يُعتقد، إذ شهد في الماضي الحديث عودة قوية للنشاط بعدما التهم أجساماً كونية في طريقه.

فقد استيقظ العملاق النائم قبل نحو 200 عام لالتهام بعض الأجسام الكونية القريبة، قبل العودة إلى السبات، وفق الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة «نيتشر» أول من أمس.

وقال الباحثون إن المرصد الفضائي «آي اكس بي إي» (IXPE) التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) رصد صدى للأشعة السينية لهذا النشاط القوي.