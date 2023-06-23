يدفع نفقة زوجته ربع طن من العملات المعدنية

المصدر: (دبي - البيان)

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أصبح رجل هندي حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد أن بادر إلى تصرف غريب وطريف، ربما أراده نوعاً من التعبير عن امتعاضه، إذ تعمد أن يدفع نفقة طليقته: 55 ألف روبية (671 دولاراً)، بالروبيات «الفراطة»، طبقاً لما وثقه فيديو متداول.

وكما ذكر تقرير في موقع سكاي نيوز، على مواقع التواصل لهذا الرجل من ولاية (محافظة) راجستان، الذي حكم عليه القاضي بدفع ذلك المبلغ؛ إذ إنه ظهر فيه وفي موعد ويوم تسليم المبلغ وهو يصطحب معه 7 أكياس ضخمة فيها عملات معدنية وصل وزنها مجتمعة إلى أكثر من ربع طن.

وبحسب المسؤولين في الهند، فإن هذا الكم من النقود ستحتاج طليقته قرابة أسبوعين من أجل عدّه. وقد أمرت المحكمة الزوج بإحصاء كل هذه القطع النقدية بإعداد أكياس يضم كل واحد منها ألف روبية، على أن يتم احتساب هذه العملات الاثنين المقبل.

وكان دشراث كوماوات قد تزوج وسيما كوماوات قبل 12 عاماً، لكن على مدى السنوات الخمس الماضية كانت هناك خلافات بين الزوجين، وانتهى بهما الأمر إلى الطلاق.